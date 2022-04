KCNA: Vorsitzender Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon Jae-in tauschten jüngst Briefe aus

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und der südkoreanische Präsident Moon Jae-in haben in letzter Zeit Briefe ausgetauscht.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Beide hätten in dem Briefwechsel ihre Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass sich die innerkoreanischen Beziehungen entwickeln, sollte beide Seiten auf dieses Ziel hinarbeiten.Laut dem Bericht habe Kim am Mittwoch einen Brief von Moon erhalten und am nächsten Tag seinen Antwortbrief geschickt.Kim habe Moon sehr für seine harte Arbeit bis zum letzten Monat seiner Amtszeit gelobt, gleiches gelte für das ertragene Leid für die gute Sache der Nation.Der Briefwechsel sei Ausdruck des großen Vertrauens zwischen den beiden Staatsführern, berichtete KCNA weiter.Der Bericht wurde nicht in "Rodong Sinmun", der offiziellen Zeitung der Arbeiterpartei, veröffentlicht. Diese können auch einfache Bürger lesen.