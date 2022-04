Regierungsquelle: Südkorea testete diese Woche erfolgreich zwei SLBM

Photo : YONHAP News

Südkorea hat diese Woche offenbar erfolgreich zwei U-Boot-gestützte ballistische Raketen (SLBM) getestet.Das verlautete am Donnerstag aus Regierungskreisen. Damit rücke eine Stationierung der Raketen näher.Die Raketen seien am Montag in einem Abstand von 20 Sekunden einer Erprobung unterzogen worden. Sie seien von dem 3.000-Tonnen-U-Boot Ahn Chang-ho im Westmeer abgefeuert worden. Die Geschosse seien rund 400 Kilometer weit geflogen und hätten ihre Ziele im Meer getroffen.Im September letzten Jahres hatte Südkorea seinen ersten erfolgreichen SLBM-Test gefeiert. Südkorea wurde damit das siebte Land der Welt, das über eigenständig entwickelte SLBM verfügt.Der nationale Sicherheitsberater Suh Hoon sei bei dem Test am Montag vor Ort gewesen, hieß es weiter.Südkoreas Marine will drei 3.000-Tonnen-U-Boote in Dienst stellen. Die Ahn Chang-ho soll noch dieses Jahr offiziell in Dienst gestellt werden. Das U-Boot kann laut Berichten sechs SLBM aufnehmen.Auch Nordkorea arbeitet an der Stationierung von atomwaffenfähigen SLBM. Damit bestückte U-Boote können auch nach einem Präventivschlag aus dem Verborgenen einen Gegenschlag ausführen.