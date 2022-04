Präsident Moon wünscht kommender Regierung erfolgreiches Streben nach Klimaneutralität

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass auch die kommende Regierung erfolgreich eine Politik für Klimaneutralität durchführt.Entsprechendes schrieb Moon heute zum Tag der Erde in sozialen Netzwerken und wies dabei auf die Beteiligung und Bemühungen der Bürger in der Angelegenheit hin.Das Thema des Tags der Erde dieses Jahres laute „In unseren Planeten investieren“. Man werde mitmachen, indem man um 20 Uhr für zehn Minuten das Licht ausschalte, hieß es.Es sei noch nicht zu spät, um die Erde zu lieben. Er werde heute in eine Kiefer für die Erde investieren, fügte der Präsident hinzu.Das Umweltministerium teilte am Donnerstag mit, anlässlich des 52. Tags der Erde vom 22. April an eine Klimawandel-Woche durchzuführen.Das Thema der 14. Klimawandel-Woche lautet „Tat für die Erde: Gerade jetzt, zuerst ich!“. Damit soll betont werden, dass zuerst jeder selbst das ihm mögliche unternimmt, damit das Land 2050 klimaneutral wird.