USA ermutigen Südkorea und Japan zur Beilegung von Geschichtsstreit

Photo : YONHAP News

Die USA haben Südkorea und Japan zur Beilegung ihres Geschichtsstreits ermutigt.Die Streitigkeiten müssten in einer Weise beigelegt werden, dass die Aussöhnung und Heilung von Wunden möglich würden, sagte der Sprecher des Außenministeriums Ned Price am Donnerstag in Washington.Reporter hatten ihn um einen Kommentar zu einer Bemerkung des designierten südkoreanischen Außenministers Park Jin gebeten.Diese hatte angekündigt, dass die kommende Regierung das 2015 mit Japan geschlossene Abkommen weiterhin als offizielle Einigung in der Frage der Sexsklaverei im Krieg anerkennen wolle.Price sagte hierzu, dass er von der Aussage wisse. Die USA hätten seit langem Südkorea und Japan ermutigt, für mehr gegenseitiges Verständnis und engere Beziehungen zusammenzuarbeiten.Auch während die beiden Verbündeten mit sensiblen Themen beschäftigt gewesen seien, hätten die USA sich um die Schaffung von Gelegenheiten gekümmert, damit hinsichtlich gemeinsamen regionalen und internationalen Prioritäten Fortschritte erzielt würden, fügte der Sprecher hinzu.Zur nordkoreanischen Nuklearfrage sagte Price, dass die USA auf Gespräche mit Pjöngjang vorbereitet blieben, in dem guten Glauben, Fortschritte bei der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu machen. Doch reagiere Nordkorea auf Gesprächsangebote nicht, ergänzte der Sprecher.