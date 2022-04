Zufriedenheit mit Ernährung bei Menschen in ihren Zwanzigern, Studenten und Tagelöhnern gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zufriedenheit der Hauptstädter mit der Ernährung ist letztes Jahr trotz eines eventuellen Einkommensrückgangs aufgrund der Corona-Pandemie leicht gestiegen.Jedoch ließ bei Gruppen mit einer instabilen Finanzlage, wie Menschen in ihren Zwanzigern, die Zufriedenheit nach.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte die Stadtverwaltung von Seoul am Freitag. Zu ihrer Ernährung befragt wurden im September und Oktober letzten Jahres 4.039 Einwohner ab 18 Jahren (2.000 Haushalte).Die Zufriedenheit der Befragten mit ihrer Ernährung lag im Durchschnitt bei 6,95 von zehn möglichen Punkten. Der Wert ist von 6,81 Punkten im Vorjahr gestiegen.Unter den Altersgruppen zeigten die Menschen in ihren Dreißigern mit 7,25 Punkten die größte Zufriedenheit. Dahinter folgten die Menschen in ihren Vierzigern mit 7,13, die in ihren Fünfzigern mit 7,02.Verglichen mit der Umfrage im Jahr 2020 waren Menschen im Alter von 18 bis 29 Jahren, Studenten und Aushilfskräfte/Tagelöhner mit ihrer Ernährung deutlich unzufriedener.Die Stadtregierung kommentierte zu dem Ergebnis, dass sich die instabile Beschäftigungslage seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie auf die Zufriedenheit mit der Ernährung ausgewirkt habe.