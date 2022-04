Südkoreanischer Finanzminister, westliche Minister verlassen aus Protest gegen russische Invasion IWF-Treffen

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat aus Protest gegen die russische Invasion in die Ukraine ein Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) verlassen, als der russische Vertreter das Wort ergriff.Das sagte Hong im Anschluss an eine Sitzung des Internationalen Währungs- und Finanzausschusses (IMFC) des IWF am Donnerstag (Ortszeit) in Washington gegenüber Korrespondenten.Als der russische Finanzminister Aton Siluanow virtuell eine Rede gehalten habe, hätten mehrere Teilnehmer aus Protest gegen die russische Invasion den Raum verlassen, auch er, sagte Hong.Von den Ministern von 18 Ländern und den Chefs von sechs internationalen Organisationen verließen laut Hong die Minister von zwölf Staaten und die Leiter von vier Organisationen den Sitzungssaal. Dazu zählen neben Südkorea die G7-Staaten wie die USA, Großbritannien, Japan und Kanada.Dagegen blieben die Vertreter Spaniens, Indiens, Indonesiens, der Schweiz, Brasiliens und Nigerias an ihrem Platz. Es handele sich um Länder, die sich bisher mit Sanktionen gegen Russland zurückgehalten hätten, hieß es.