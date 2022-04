EU verhängt neue Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union hat neue Sanktionen gegen Nordkorea verhängt.Acht Personen und vier Organisationen stünden nun zusätzlich auf der Sanktionsliste, hieß es in einer Mitteilung der EU vom Donnerstag.Die betroffenen Personen hätten leitende Positionen bei Institutionen, die an Nordkoreas Raketenprogrammen beteiligt seien, und frühere Sanktionsmaßnahmen umgangen. Ihre Vermögen würden eingefroren und ihnen würde die Einreise in EU-Länder verboten, hieß es.Damit hat die EU bisher 65 Personen und 13 Organisationen Nordkoreas wegen der Raketen- und Atomwaffenentwicklung auf ihre Sanktionsliste gesetzt.