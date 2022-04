Ministerpräsident: Besuche in Pflegeheimen werden zeitweilig erlaubt sein

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat beschlossen, persönliche Besuche in Pflegekliniken und -einrichtungen vom 30. April bis 22. Mai vorübergehend zu erlauben.Die Entscheidung gab Ministerpräsident Kim Boo-kyum in einer Regierungssitzung zu Covid-19 am Freitag bekannt.Der Familienmonat Mai beginne bald, und auch die sich verbessernde Corona-Lage sei berücksichtigt worden, hieß es zur Begründung.Kim betonte aber gleichzeitig, dass die Sicherheit der älteren Menschen, die besonders anfällig für eine Infektion seien, nicht vernachlässigt werden dürfe. Er forderte die für die Seuchenbekämpfung zuständigen Behörden auf, die Situation vor Ort genau unter die Lupe zu nehmen, damit Besuche gemäß den gründlichen Eindämmungsmaßnahmen erfolgen könnten.Der Premier teilte außerdem die Entscheidung mit, ab Montag den Verzehr in stark frequentierten Indoor-Einrichtungen, darunter Kinos, religiöse Einrichtungen und Sportwettkampfstätten, zu erlauben. Das gelte auch für öffentliche Verkehrsmittel wie Eisenbahnen und Fern- und Expressbusse.