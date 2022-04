Präsident Moon betont in Brief an Nordkoreas Machthaber Notwendigkeit von Dialog

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat laut dem Präsidialamt in seinem Brief an Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die Notwendigkeit betont, Zeiten der Konfrontation durch Dialog zu überwinden.Die Sprecherin des Präsidialamtes, Park Kyung-mee, gab am Freitag vor der Presse den Inhalt von Moons Brief an Kim bekannt, der am Mittwoch abgeschickt wurde.Moon schrieb, er bedauere, dass die Fortschritte im innerkoreanischen Dialog nicht so weitreichend gewesen seien, wie er gehofft habe. Er fügte jedoch hinzu, er glaube, dass er und Kim einen eindeutigen Schritt getan hätten, um das Schicksal der koreanischen Halbinsel zu ändern.Moon äußerte dann die Hoffnung, dass Pjöngjang den Dialog mit Washington bald wieder aufnehme.Er schrieb, die Aufgabe der Fortsetzung der Gespräche liege nun in den Händen der neuen Regierung. Er hoffe, dass sich der Vorsitzende Kim für weitere Gespräche mit Südkorea für Frieden auf der koreanischen Halbinsel, eine große Pflicht, engagieren werde.Laut der Sprecherin schrieb Kim in seinem Brief an Moon, dass mit den gemeinsam verbrachten Tagen für Frieden und Wohlstand zwar das erhoffte Ziel nicht erreicht worden sei. Beide hätten sich jedoch auf historische Erklärungen geeinigt, die in den Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea wegweisend sein würden.Kim fügte hinzu, er glaube nach wie vor, dass auf der Grundlage der bisher unternommenen Bemühungen die innerkoreanischen Beziehungen sich verbessern und entwickeln könnten.