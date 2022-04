Vereinigungsministerkandidat: Touren zum Gebirge Geumgang fallen unter Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Touren zum Gebirge Geumgang in Nordkorea fallen nach Einschätzung des Kandidaten für den Posten des Vereinigungsministers der kommenden Regierung unter die Sanktionen gegen das Land.Entsprechendes sagte Kwon Young-se am Freitag vor Reportern, als er nach der Angelegenheit gefragt wurde.Damit äußerte sich der Ministerkandidat ablehnend zur Position der Moon Jae-in-Regierung, dass Individualtouren zu dem Gebirge in Nordkorea nicht unter die Sanktionen fallen. Die Regierung hat Bemühungen um die Wiederaufnahme innerkoreanischer Touren in die Zone unternommen.Hinsichtlich des Abrisses südkoreanischer Einrichtungen in der Geumgang Tourismusregion durch Nordkorea sagte Kwon, dass dies eine Verletzung des Eigentumsrechts der Südkoreaner darstelle. Er betonte die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen.Angesichts Chinas Ablehnung härterer Sanktionen gegen Nordkorea äußerte Kwon die Meinung, man könnte durch offenen Dialog China zu einer fortschrittlichen Haltung für die Lösung der nordkoreanischen Nuklearproblematik bewegen.