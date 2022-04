Japan unterstreicht in diplomatischem Blaubuch Anspruch auf Dokdo

Photo : KBS News

Die japanische Regierung hat im ersten diplomatischen Blaubuch seit dem Amtsantritt von Premierminister Fumio Kishida erneut Gebietsanspruch auf Dokdo erhoben.Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi legte auf einer Kabinettssitzung am Freitag das diplomatische Blaubuch 2022 vor.Darin steht so wie letztes Jahr, dass die Felseninseln im Ostmeer, die Japan als „Takeshima“ bezeichnet, aufgrund historischer Tatsachen und völkerrechtlich eindeutig Japans Territorium seien.Es heißt weiter, dass Südkorea eine illegale Besetzung der Felseninseln ohne völkerrechtliche Grundlage fortsetze. Seit 2018 behauptet Japan das fünfte Jahr in Folge in dem Blaubuch, dass Südkorea Dokdo illegal besetze.Das japanische Außenministerium veröffentlicht jedes Jahr Ende April ein diplomatisches Blaubuch, in dem die globale Lage und Japans diplomatische Aktivitäten in jüngster Zeit beschrieben werden.