„Boy With Luv“ erreicht als erstes Musikvideo von BTS 1,5 Milliarden YouTube-Klicks

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zum Hit „Boy With Luv“ der K-Pop-Band BTS hat als erstes Video der Gruppe die Marke von 1,5 Milliarden Aufrufen auf YouTube durchbrochen.Laut ihrer Agentur Big Hit Music wurde die Rekordmarke am Donnerstag gegen 17 Uhr überschritten, fünf Monate nach dem Erreichen von 1,4 Milliarden Klicks im vergangenen November.„Boy With Luv“ wurde im April 2019 mit der sechsten EP der Band „Map of the Soul: Persona“ veröffentlicht. Der Song debütierte auf Platz acht der Billboard Hot 100 Charts und hielt sich acht Wochen in Folge in der Hitliste.Von BTS gibt es insgesamt 36 Musikvideos, die mehr als 100 Millionen Mal auf YouTube aufgerufen wurden.