Feldübungen für Reservisten werden nach Corona-bedingter Pause wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

In Südkorea wird das Feldübungsprogramm für Reservisten nach einer Corona-bedingten zweijährigen Aussetzung wieder aufgenommen.Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass alle Reservisten ab dem 2. Juni zu den diesjährigen Feldübungen einberufen würden.Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie kam es im März 2020 zu einer Verschiebung des Feldübungsprogramms, bevor es im August jenes Jahres ganz abgesagt wurde.Im Rahmen der diesjährigen Reservistenübung wird an einem Tag eine achtstündige Feldübung absolviert. An einem anderen Tag findet eine achtstündige Online-Schulung statt.Für die Teilnahme an der Feldübung muss ein negativer Corona-Schnelltest vorgezeigt werden. Fällt der Test positiv aus, kann die Teilnahme an der Übung später nachgeholt werden.