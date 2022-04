Greenpeace fordert von gewähltem Präsident Yoon Neubewertung der Pläne für Wiederbelebung der Atomkraft

Photo : Getty Images Bank

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat dem gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol dringend empfohlen, seine Pläne für eine Wiederbelebung der Atomkraft neu zu bewerten.Die Bitte unterbreitete die Geschäftsführerin von Greenpeace International, Norma Torres, in einem Schreiben anlässlich des Tags der Erde.Greenpeace bitte Yoon um eine Überprüfung, ob die Atomenergie sicher, schnell und kostengünstig genug sei, um das 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können.Südkorea verfüge bereits über die höchste Dichte an Atomkraftwerken weltweit. Bei Greenpeace frage man sich, ob ein Ausbau von der Öffentlichkeit akzeptiert würde.Auch die Entsorgungsfrage sei ein großes Problem und müsse in den Plänen ebenfalls berücksichtigt werden.Yoons Übergangsteam will die Pläne der scheidenden Regierung für das Erreichen der Klimaneutralität bis 2050 modifizieren.Offenbar soll es Änderungen an den aktuellen Plänen für den schrittweisen Ausstieg aus der Atomkraft und beim Strommix geben.