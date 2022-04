Über 40.000 Menschen werden zu Amtsantrittsfeier des neuen Präsidenten eingeladen

Photo : YONHAP News

41.000 Menschen werden zur Amtsantrittsfeier des neuen Präsidenten Yoon Suk Yeol am 10. Mai eingeladen.Die Entscheidung gab das Vorbereitungskomitee für den Amtsantritt bekannt.Ursprünglich war geplant, gemäß den Corona-Regeln etwa 10.000 Menschen zur Zeremonie einzuladen. Angesichts der Aufhebung der Corona-Beschränkungen wird nun mit mehr Teilnehmern geplant.Es wird erwartet, dass Angehörige ehemaliger Präsidenten wie die Ehefrau des früheren Präsidenten Lee Myung-bak, Kim Yoon-ok, und die Witwe des ehemaligen Präsidenten Roh Moo-hyun, Kwon Yang-sook, daran teilnehmen werden. Der scheidende Präsident Moon Jae-in wird ebenfalls anwesend sein.Das Komitee teilte mit, es werde erwogen, der ehemaligen Präsidentin Park Geun-hye persönlich das Einladungsschreiben auszuhändigen.Unter den Bürgern, die sich um die Teilnahme an der Zeremonie beworben haben, werden die Teilnehmer am 25. April per Los ermittelt.