Seoul protestiert heftig gegen Japans Anspruch auf Dokdo in diplomatischem Blaubuch

Photo : Getty Images Bank

Die südkoreanische Regierung hat nachdrücklich gegen Japans Gebietsanspruch auf Dokdo im diesjährigen diplomatischen Blaubuch protestiert.Der Sprecher des Außenministeriums, Choi Young-sam, sagte in einer Stellungnahme am Freitag, die japanische Regierung habe im diplomatischen Blaubuch ihren ungerechtfertigten Gebietsanspruch auf Dokdo wiederholt, das historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas Gebiet sei. Seoul fordere, den Anspruch unverzüglich zurückzunehmen.Die japanische Regierung sollte einsehen, dass die wiederholte und ungerechtfertigte Beanspruchung Dokdos dem Aufbau eines zukunftsorientierten Verhältnisses zwischen Südkorea und Japan keineswegs nutze, betonte er.Lee Sang-ryeol, Generaldirektor für asiatische und pazifische Angelegenheiten im Außenministerium, bestellte Naoki Kumagai, den stellvertretenden Missionschef der japanischen Botschaft in Seoul, ein und übermittelte die Position der Regierung.Der Außenministerkandidat der kommenden Regierung, Park Jin, betonte, die Voraussetzung für die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan seien Japans Reue und Reflexionen.