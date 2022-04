Kommender Präsident Yoon wird zunächst zwischen Privathaus und Regierungssitz pendeln

Photo : YONHAP News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol wird nach dem Amtsantritt zunächst zwischen seinem Privathaus und dem neuen Regierungssitz pendeln.Später werde er in der aktuell vom Außenminister genutzten Residenz wohnen.Das teilte Yoons Sprecherin Bae Hyun-jin am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit. Unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, darunter die Kosten und Sicherheit, sei die Wahl schließlich auf die Residenz des Außenministers gefallen.Die Sprecherin wies jedoch Medienberichte zurück, wonach Yoon die Entscheidung getroffen habe, nachdem seine Ehefrau Kim Keon-hee das Gebäude besichtigt hatte. Stattdessen habe Kim das Haus erstmals besucht, nachdem Yoon seine Entscheidung bereits getroffen hatte.Yoons Übergangsteam hatte zunächst die Residenz des Generalstabschefs bevorzugt. Da dort jedoch eine besonders aufwändige Renovierung erforderlich wäre, habe sich das Team für die Residenz des Außenministers entschieden.Yoon wird, während sein Amtssitz renoviert wird, rund einen Monat lang zwischen seinem Privathaus im Süden Seouls und dem zentral gelegenen Yongsan pendeln.Der scheidende Präsident Moon Jae-in regiert vom Blauen Haus aus, dort befindet sich auch seine Residenz. Den langjährigen Regierungs- und Amtssitz will Yoon direkt nach dem Amtsantritt für die Öffentlichkeit freigeben.