Herabstufung von Covid-19, Verzehr in Kinos und Zügen wieder erlaubt

Covid-19 ist in Südkorea herabgestuft worden und wird nicht mehr als Infektionskrankheit der gefährlichsten Kategorie Klasse 1 behandelt.Da die Omikron-Welle weiter abebbe, werde Covid-19 nun Klasse 2 zugeordnet, teilte das Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen am Sonntag mit.Aufgrund der offiziell geringeren Gefährlichkeit entfällt die Pflicht zur siebentägigen Quarantäne im Falle einer Ansteckung. Medizinische Einrichtungen sind außerdem nicht mehr zur sofortigen Meldung eines Infektionsfalls an die Behörden verpflichtet.Wer sich mit dem Coronavirus infizierte, kann sich in lokalen Praxen oder Kliniken behandeln lassen.Zunächst wird eine vierwöchige Übergangsfrist gelten, damit niedergelassene Ärzte und kleine Krankenhäuser Vorbereitungen für die Behandlung von Corona-Patienten treffen können.Von heute an ist zudem der Verzehr in Kinos und Indoor-Sportanlagen wieder erlaubt. Auch in den Zügen und Expressbussen darf wieder gegessen und getrunken werden.In den Stadtbussen ist der Verzehr unabhängig von der Pandemie nicht erlaubt.In Kaufhäusern und Supermärkten dürfen wieder Essensproben angeboten werden.Unterdessen beginnen heute die zweiten Booster-Impfungen der Menschen ab 60 Jahren. Die in der Regel vierte Spritze kann vier Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung verabreicht werden.Ein Termin kann auf der eigens hierfür freigeschalteten Internetseite gebucht werden (ncvr.kdca.go.kr).