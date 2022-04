US-Zeitung: Nordkorea und Eritrea einzige Länder ohne Corona-Impfungen

Photo : YONHAP News

Nordkorea und Eritrea sind weltweit die einzigen Länder, die noch keine Impfungen gegen Covid-19 begonnen haben.Das schrieb die US-Zeitung „Washington Post“ am Sonntag (Ortszeit).Die Zeitung zitierte einen Bericht des UN-Sonderberichterstatters für Menschenrechte in Nordkorea, Tomás Ojea Quintana. Er schrieb, die Corona-Beschränkungen schienen einen Ausbruch in Nordkorea verhindert zu haben, dies habe jedoch wahrscheinlich zu erheblichen Kosten für das gesamte Gesundheitssystem und zusätzlichen wirtschaftlichen Entbehrungen geführt.Quintana forderte die internationale Gemeinschaft auf, einen Weg zu finden, um 60 Millionen Impfdosen nach Nordkorea zu bringen, die für die Impfung seiner 25 Millionen Einwohner erforderlich sind.Letztes Jahr lehnte Nordkorea fast drei Millionen Dosen des chinesischen Impfstoffs von Sinovac ab. Das Land verweigerte auch die Annahme von zwei Millionen Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca und begründete dies mit der Sorge vor Nebenwirkungen.Ohne einen Impfstoff riskiere Nordkorea, zum Epizentrum neuer Varianten zu werden, warnte die US-Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in einem Bericht.