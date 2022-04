IWF rechnet für Südkorea mit zweithöchster Inflationsrate unter Asiens Industrienationen

Photo : YONHAP News

Die Inflationsrate in Südkorea wird laut einer Prognose dieses Jahr die zweithöchste in den Industriestaaten in Asien sein.In seinem neuesten Weltwirtschaftsausblick prognostizierte der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Inflationsrate von vier Prozent in Südkorea in diesem Jahr. Der Wert ist um 1,6 Prozentpunkte höher als der Durchschnitt in acht asiatischen Industriestaaten von 2,4 Prozent.Die Inflationsprognose für Südkorea ist zwar niedriger als die für die USA von 7,7 Prozent und der Durchschnitt für die europäischen Industrienationen von 5,5 Prozent, jedoch im asiatischen Vergleich hoch.Der IWF nannte die Ukraine-Krise als Hauptursache für Änderungen seiner Inflationsprognosen im vergangenen Oktober und im April.Ein Vertreter eines staatlichen Forschungsinstituts sagte, Südkorea werde aufgrund seiner hohen Importabhängigkeit bei Energie viel stärker von externen Faktoren beeinflusst als andere Länder.