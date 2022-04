Südkorea meldet 34.370 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind 34.370 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag habe sich der Wert im Vergleich zum Vortag nahezu halbiert.Es wurden 110 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erfasst. Insgesamt 22.243 Menschen starben bisher mit dem Corona-Virus.Die Zahl der kritisch kranken Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, sank um 58 auf 668. Rund 500.000 Infizierte befinden sich in häuslicher Behandlung.