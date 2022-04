Trauerfeier für Koreakriegs-Held Weber stattgefunden

Photo : YONHAP News

Eine Trauerfeier für den pensionierten Oberst der US-Armee William Weber, einen Veteranen des Koreakriegs, hat stattgefunden.Weber starb am 9. April im Alter von 97 Jahren.Die Zeremonie fand am Freitag (Ortszeit) im Resthaven Memorial Garden in Frederick im US-Bundesstaat Maryland statt. Anwesend waren etwa 100 Gäste, darunter der südkoreanische Minister für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten Hwang Ki-chul und der Botschafter in den USA, Lee Soo-hyuck.Präsident Moon Jae-in und der kommende Präsident Yoon Suk Yeol schickten jeweils Beileidsbotschaften mit tröstenden Worten an die Hinterbliebenen. Auch versprachen sie, für die ewige Seligkeit des Verstorbenen zu beten.Weber kämpfte im Koreakrieg und verlor dabei seinen rechten Arm und sein rechtes Bein. Er begann danach mit der linken Hand zu salutieren und wurde dafür bekannt. Nach der Pensionierung führte er Projekte für die Verstärkung der Allianz zwischen Südkorea und den USA und für Kriegsveteranen durch.Weber wird auf dem Nationalfriedhof Arlington in Virginia beigesetzt.