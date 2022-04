Delegation des kommenden Präsidenten zu Gesprächen in Japan eingetroffen

Photo : YONHAP News

Eine Delegation des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol ist zu Gesprächen in Japan eingetroffen.Im Gepäck haben sie auch ein Schreiben Yoons, in dem dieser seine Vision für die Gestaltung der bilateralen Beziehungen darlegt.Die siebenköpfige Abordnung landete am Sonntagnachmittag auf dem Internationalen Flughafen Narita. Angeführt wird sie vom Abgeordneten Chung Jin-suk der Partei Macht des Volks.Nach der Landung sagte der Delegationsleiter gegenüber Reportern, dass Yoon in seinem Schreiben Erwartungen an neue Beziehungen zum Ausdruck bringe. Die Delegation hoffe auf eine positive Reaktion Japans.Die Gruppe will auch den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu einem Gespräch treffen. Laut Chung werde noch auf eine offizielle Antwort auf die Gesprächsanfrage gewartet.Auch Treffen mit den früheren Regierungschefs Shinzo Abe sowie Yoshihide Suga seien laut Berichten geplant.