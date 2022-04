Chinas Nuklearunterhändler fordert EU zu konstruktiver Rolle in Frage koreanischer Halbinsel auf

Photo : YONHAP News

Der chinesische Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea hat die Europäische Union aufgerufen, eine konstruktive Rolle in der Frage der koreanischen Halbinsel zu spielen.Die entsprechende Forderung unterbreitete der Sonderbeauftragte der chinesischen Regierung für Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel, Liu Xiaoming, bei Treffen mit Beamten der Europäischen Union (EU) am Freitag in Brüssel.Nach einer Mitteilung des chinesischen Außenministeriums am Sonntag in seinem Internetauftritt traf Liu sich getrennt mit dem stellvertretenden Generalsekretär des Europäischen Auswärtigen Diensts (EAD), Enrique Mora, und dem Managing Director für Asien und Pazifik im EAD, Gunnar Wiegand. Beide Seiten hätten Meinungen über die Situation auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht.Liu berichtete, China hoffe, dass die EU eine objektive und unparteiische Position behalten, heikle Angelegenheiten angemessen behandeln und eine konstruktive Rolle in der Frage der koreanischen Halbinsel spielen werde.Laut dem Ministerium brachten Mora und Wiegand die Unterstützung der EU für eine friedliche Lösung der Halbinsel-Frage durch Diplomatie und Dialog zum Ausdruck. Die EU hoffe, die Kommunikation mit China zu verstärken und den Prozess einer politischen Lösung der Halbinsel-Frage gemeinsam voranzutreiben, hätten sie gesagt.Liu Xiaoming hat seit März Russland, die USA, Frankreich, die Schweiz, Deutschland und die EU besucht.