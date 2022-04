Marineinfanterist nach versuchter Einreise in Ukraine festgenommen

Photo : YONHAP News

Ein südkoreanischer Marineinfanterist ist nach dem Versuch, illegal in die Ukraine einzureisen, festgenommen worden.Das Ermittlungsteam der Marineinfanterie teilte mit, den Soldaten nach der Rückkehr nach Südkorea am Montag festgenommen zu haben. Es werde untersucht, warum er desertierte und gemäß Gesetzen und Vorschriften vorgegangen, hieß es.Der Soldat war während seines Urlaubs am 21. März nach Polen geflogen. Er versuchte, von dort aus in die Ukraine einzureisen, ihm wurde jedoch die Einreise verweigert.Er wurde anschließend Beamten eines polnischen Grenzübergangs übergeben, entfernte sich jedoch von dem Ort. Deshalb war sein Aufenthaltsort zwischenzeitlich unklar.Der Soldat berichtete in einem Medieninterview, dass er in seiner Truppe Unregelmäßigkeiten ausgesetzt gewesen sei.Die südkoreanische Regierung teilte unterdessen am Freitag mit, es lägen geheimdienstliche Informationen vor, nach denen zwei von drei Südkoreanern gestorben seien, die vermutlich als freiwillige Soldaten in der Ukraine waren. Sie versuche über verschiedene Kanäle festzustellen, ob die Berichte wahr seien.