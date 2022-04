Ioniq 5, EV6 im Test von „auto motor und sport“ besser als Tesla Model Y

Photo : YONHAP News

Der Ioniq 5 von Hyundai Motor und der EV6 von Kia Motors haben bei einem Vergleichstest durch eine deutsche Automobil-Zeitschrift den ersten und zweiten Platz belegt.Nach Angaben der Hyundai Motor Group wurden beide Modelle in einem Vergleich von vier Elektro-SUV-Modellen durch „auto motor und sport“ als wettbewerbsfähig bewertet.Der Ioniq 5 rangierte in vier von insgesamt sieben Kategorien auf Platz eins. Das Modell wurde mit 650 Punkten Gesamtsieger vor dem Tesla Model Y und dem Ford Mustang Mach-E, die jeweils auf 586 und 566 Punkte kamen.Der EV6 landete mit 636 Punkten auf Platz zwei.Der Ioniq 5 wurde zum Weltauto des Jahres gekürt und ist auch das Auto des Jahres 2022 in Deutschland und in Großbritannien. Der EV6 wurde zum Auto des Jahres 2022 in Europa gekürt.