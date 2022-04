Südkorea zwölftes Mal in Folge Gesamtsieger bei Taekwondo Poomsae Weltmeisterschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea ist das zwölfte Mal in Folge Gesamtsieger bei der Taekwondo Poomsae Weltmeisterschaft geworden.Die Weltmeisterschaft im Formenlauf (Poomsae) fand erstmals seit 15 Jahren in Südkorea statt und ging am Sonntag in Goyang in der Provinz Gyeonggi zu Ende.Südkorea gewann 20 Gold-, sechs Silber- und zwei Bronzemedaillen und wurde Gesamtsieger.Seit der ersten Poomsae-Weltmeisterschaft im Jahr 2006 in Seoul hat Südkorea ununterbrochen den Gesamttitel geholt.Die Poomsae-Weltmeisterschaft fand erstmals seit der Veranstaltung 2018 in Taipeh wieder statt. 2020 musste der im dänischen Herning geplante Wettbewerb aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.