Quelle: Erstes Treffen zwischen Biden und Yoon wird am 21. Mai stattfinden

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat laut Quellenberichten de facto festgelegt, dass Präsident Joe Biden am 21. Mai zu einem dreitägigen Besuch in Südkorea eintreffen wird.Eine diplomatische Quelle in den USA sagte, dass Biden am 20. Mai koreanischer Zeit nach Südkorea aufbrechen und nach der Ankunft am 21. Mai mit dem kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol zum ersten Gipfel zusammenkommen werde. Am 23. Mai werde Biden nach Tokio weiterreisen.Der US-Präsident wird damit noch vor dem Gipfel von Quad, einem Zusammenschluss von vier asiatisch-pazifischen Ländern, in Japan Seoul besuchen.Wichtigster Termin Bidens neben dem Spitzentreffen werde ein Besuch im Waffenstillstandsort Panmunjom sein.Biden hatte die Zone 2013 als Vizepräsident besucht. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die erste Botschaft im Zusammenhang mit der Nordkorea-Frage, die nach einer Koordinierung zwischen der neuen Regierung in Südkorea und den USA ausgesandt wird.Biden sagte im April letzten Jahres außerdem, Chips, Wafer, Batterien und Breitbandnetze seien Infrastruktur. Es handele sich um eine Art von Infrastruktur. Man müsse solche Infrastrukturen von heute schaffen.Wie verlautete, plane Biden auch, eine Stätte für Halbleiter und Nanotechnologie zu besuchen. Bereits in der Vergangenheit hatte er die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Kooperation bei Halbleiterlieferketten und neuen Technologien unterstrichen. Daher erwarten Beobachter, dass er an die Verbündeten eine Botschaft in Bezug auf die Neuordnung der Lieferketten aussenden wird.Ein spontaner Besuch Bidens bei der Niederlassung von Netflix in Korea gilt ebenfalls als vorstellbar.Südkorea will als erstes Land der Welt per Gesetz große Content-Anbieter wie YouTube zur Zahlung einer Netznutzungsgebühr verpflichten. Zahlreiche globale Unternehmen beobachten die Entwicklungen mit großer Aufmerksamkeit.Am 19. April wollte Dean Garfield, für Politik-Fragen zuständiger Vizepräsident von Netflix, der Nationalversammlung in der Angelegenheit Bedenken übermitteln. Der Besuch wurde jedoch abgesagt.Derzeit ist Ed Kagan, leitender Direktor für Ostasien des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, zu Besuch in Südkorea, um sich mit der südkoreanischen Seite über Bidens Besuchstermin abzustimmen.