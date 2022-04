Yoons Übergangsteam legt 110 Staatsaufgaben fest

Photo : KBS News

Das Übergangsteam des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol hat 110 Aufgaben der Staatspolitik ausgearbeitet.Das gab die Sprecherin des Teams, Shin Yong-hyun, am Montag bekannt.Im dritten Plan zur Auswahl der Aufgaben wurden unter der Staatsvision sechs Ziele der Staatspolitik festgelegt. Darunter wurden 20 Versprechen gegenüber den Bürgern geordnet, und 110 Aufgaben, in denen die Versprechen konkretisiert wurden, wurden festgelegt.Als Grundsätze für die Staatsverwaltung werde von Fairness, gesundem Menschenverstand und praktischer Anwendung gesprochen.Die sechs Ziele lauten ein anständiges Land, in dem der gesunde Menschenverstand wiederhergestellt ist, die dynamische Wirtschaft, die vom Zivilsektor gezogen und von der Regierung geschoben wird, sowie ein Land, in dem alle durch warmherziges Mitgehen glücklich sind. Dazu zählen auch eine durch Autonomie und Originalität geschaffene wagemutige Zukunft, ein globaler zentraler Staat, der zu Freiheit, Frieden und Wohlstand beiträgt, und eine Ära der Regionen, in der man überall in der Republik Korea gut leben kann.Die Aufgaben werden am 3. Mai Yoon berichtet, dann wird der Teamleiter Ahn Cheol-soo diese der Öffentlichkeit präsentieren.