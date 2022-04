Cheong Wa Dae wird am 10. Mai mittags für Öffentlichkeit freigegeben

Photo : KBS News

Cheong Wa Dae, der aktuelle Amts- und Regierungssitz des Staatspräsidenten, wird um 12 Uhr am 10. Mai, dem Tag des Amtsantritts des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol, für die Öffentlichkeit freigegeben.Das gab die Taskforce für den Umzug des Präsidialamtes auf einer Pressekonferenz am Montag in Seoul bekannt.Der Leiter der Taskforce, Yoon Han-hong, teilte die Entscheidung mit, nach dem Ende der Antrittsfeier das Tor des Blauen Hauses vollständig zu öffnen.Er kündigte an, dass aus diesem Anlass vom 10. bis 22. Mai auf dem Gelände von Cheong Wa Dae, im Palast Gyeongbok und in der Umgebung des Bergs Bukak verschiedene Kulturveranstaltungen stattfinden würden. Auch an anderen Orten im Land werde es Sonderveranstaltungen geben.Nach Angaben der Taskforce werden mit Rücksicht auf mögliche Unbequemlichkeiten und Sicherheitsprobleme in der Anfangsphase Besuche lediglich nach einer Reservierung möglich sein. Sechsmal am Tag, alle zwei Stunden, werden jeweils bis zu 6.500 Besucher eingelassen. Demnach können maximal 39.000 Besucher am Tag auf das Gelände.Buchungen können ab Mittwoch auf mobilen Applikationen und Webseiten wie Naver vorgenommen werden.