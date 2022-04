Nordkorea hält nächtliche Militärparade ab

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut Berichten eine nächtliche Militärparade abgehalten.Anlass war der 90. Jahrestag der Gründung der Streitkräfte.Südkoreas Streitkräfte meldeten am Montag, dass die Parade gegen 22 Uhr auf dem Kim Il-sung-Platz in Pjöngjang begonnen habe. Vor deren Beginn habe es eine Zeremonie gegeben.Laut Berichten hätten mehrere Zehntausend Militärangehörige und Bürger daran teilgenommen.Ob auch Machthaber Kim Jong-un die Veranstaltung besuchte, ist bislang unklar. Kim hatte bei ähnlichen Veranstaltungen in der Vergangenheit eine Rede gehalten.Nach Einschätzung der südkoreanischen Streitkräfte sowie Geheimdienste war es die bislang größte Militärparade in Nordkorea. Auf Satellitenbildern sei zu erkennen, dass für die Proben rund 250 Einheiten von Ausrüstung mobilisiert worden waren.Nordkorea präsentierte bei dem Aufmarsch wahrscheinlich seine neuesten Waffen, darunter die Hyperschallwaffe Hwasong-8, die ballistische Interkontinentalrakete Hwasong-17 und eine U-Boot-gestützte ballistische Rakete.Es war die 12. Militärparade in Nordkorea, seit Kim Jong-un im Jahr 2012 die Macht übernommen hatte.