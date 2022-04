Streik von Busfahrern in Seoul abgewendet

Photo : YONHAP News

Ein Streik von Busfahrern in Seoul ist abgewendet worden.Die Gewerkschaft Seoul Bus Union und das Management erzielten gegen 1.30 Uhr am Dienstag, zwei Stunden vor dem geplanten Streikbeginn, eine Einigung.Vereinbart wurde, dass die Löhne dieses Jahr um fünf Prozent steigen.Die Busfahrer der hauptstadtnahen Gyeonggi-Provinz hatten im Zuge der Tarifverhandlungen bereits am Montagnachmittag erklärt, nicht streiken zu wollen.Auch in anderen Städten und Provinzen konnten Einigungen erzielt und Arbeitsniederlegungen durch Busfahrer vermieden werden.Die Busfahrer in Seoul und sieben weiteren Regionen hatten mit einem Streik ab 4 Uhr am Dienstag gedroht, sollte keine Einigung mit dem Management zustande kommen.