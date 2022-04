Moon unterstützt Kompromissvorschlag zur Reform der Staatsanwaltschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat Unterstützung für einen Kompromissvorschlag für die Reform der Staatsanwaltschaft zum Ausdruck gebracht.Den vom Parlamentssprecher Park Byeong-seug vorgebrachten und von den rivalisierenden Parteien per Einigung akzeptierten Vorschlag unterstütze er, sagte Moon am Montag bei seinem letzten Treffen mit Reportern als Staatsoberhaupt im Präsidialamt.Er befürworte eine Trennung von Ermittlungs- und Anklagerecht, doch müsse dies, selbst wenn es angebracht sei, auf Unterstützung und Verständnis der Öffentlichkeit stoßen.Für die Proteste der Staatsanwaltschaft wegen der Reformgesetze habe er volles Verständnis. Doch könne sich die Staatsanwaltschaft nun auf die noch wichtigeren Ermittlungen konzentrieren, bei denen sie gut sei.Die Ankündigung von Han Dong-hoon, der in der kommenden Regierung Justizminister werden soll, die Reformen blockieren zu wollen, kritisierte das scheidende Staatsoberhaupt.Solche Bemerkungen seien sehr unangebracht und gefährlich, sagte Moon am Montagabend in einem koreanischen Fernsehprogramm.