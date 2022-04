Südkorea und USA einigen sich auf gemeinsame Forschung zur Weltraumpolitik

Photo : YONHAP News

Die Verteidigungsministerien Südkoreas und der USA haben sich auf gemeinsame Forschungen zur Weltraumpolitik geeinigt.Die Einigung hätten sie bei der 18. Sitzung der koreanisch-US-Arbeitsgruppe für Weltraumkooperation (SCWG) am Montag (Ortszeit) in Washington getroffen, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Dienstag mit.Auch wurde damit erstmals ein offizielles Dokument unterzeichnet, das den Kurs der Weltraumpolitik vorgibt. Darin seien konkrete Aufgaben skizziert, um als Bündnispartner auf zunehmende Bedrohungen für die Weltraumsicherheit besser reagieren zu können, erläuterte das Ministerium in Seoul.Südkorea hatte bei der 14. SCWG-Sitzung im Februar 2020 gemeinsame Forschungsanstrengungen zur Weltraumpolitik vorgeschlagen. Nach zweijährigen Diskussionen gelang beim diesmaligen Treffen die endgültige Einigung.Beide Länder wollen außerdem die Weltraumkooperation zur Landesverteidigung fortsetzen. Hierfür wollen sie Informationen über den Weltraumbereich austauschen und Weltraumexperten durch Schulungen und Übungen fördern. Darüber hinaus soll die Interoperabilität gestärkt werden, um gemeinsam Weltraumoperationen durchführen zu können.