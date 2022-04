US-Bundesamt empfiehlt Einstufung Nordkoreas hinsichtlich Religionsfreiheit als Land von besonderer Besorgnis

Photo : YONHAP News

Ein US-Bundesamt hat dem US-Außenministerium empfohlen, Nordkorea erneut hinsichtlich der Religionsfreiheit als Land von besonderer Besorgnis einzustufen.Die Kommission der Vereinigten Staaten für internationale Religionsfreiheit (USCIRF) beschrieb in ihrem Jahresbericht am Montag 15 Staaten, darunter Nordkorea, China und Russland, als Länder von besonderer Besorgnis in Bezug auf die Religionsfreiheit.Die Kommission bezeichnete die Lage der Religionsfreiheit in Nordkorea als die schlimmste in der Welt. Infolge des Alleinherrschaftssystems basierend auf der Juche-Ideologie werde auch die Verfassung ignoriert, die die nominelle Religionsfreiheit gewährleiste, hieß es.Das US-Außenministerium hatte auf Empfehlung der Kommission bis letztes Jahr 20 Jahre in Folge Nordkorea als Land von besonderer Besorgnis klassifiziert.