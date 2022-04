Umfrage bei Ausländern: 47 Prozent zu Koreareise in den nächsten drei Jahren bereit

Photo : YONHAP News

Laut einer Umfrage ist fast die Hälfte der Ausländer bereit, in den nächsten drei Jahren nach Südkorea zu reisen.Als Voraussetzung für eine solche Reise nannte der größte Anteil, dass man sicher vor Covid-19 sein müsse.Entsprechende Ergebnisse der Umfrage zu potenziellen Reisenden nach Korea 2021 veröffentlichte die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) am Dienstag. Befragt wurden letztes Jahr etwa 30.000 Menschen ab 15 Jahren in 21 Ländern, aus denen in der Vergangenheit viele Reisende nach Südkorea gekommen sind.71,7 Prozent der Befragten waren ins Ausland gereist. 72,8 Prozent antworteten, dass sie zu einer Auslandsreise in den nächsten drei Jahren (bis 2024) bereit seien.19,4 Prozent waren bereits in Südkorea gewesen.47 Prozent haben Interesse daran, in den nächsten drei Jahren nach Südkorea zu reisen. Der größte Anteil solcher Personen wurde bei den Befragten aus den Philippinen mit 80,4 Prozent verzeichnet. Dahinter folgten Singapur mit 72 Prozent, Vietnam mit 70,1 Prozent und Indonesien mit 69,1 Prozent. Auch Hongkong, Malaysia, China, die Vereinigten Arabischen Emirate und Thailand verbuchten Anteile von über 60 Prozent.