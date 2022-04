Romanschriftsteller Lee Oi-soo ist tot

Photo : YONHAP News

Lee Oi-soo, ein populärer Romanschriftsteller, ist am Montag verstorben.Er wurde 75 Jahre alt.Lee hatte sich nach Angaben seiner Familie seit einem Zusammenbruch wegen einer Gehirnblutung im Jahr 2020 in der Rehabilitation befunden. Er litt in den letzten Jahren unter mehreren Krankheiten, darunter Magenkrebs.Lee wurde 1946 in Hamyang in der Provinz Süd-Gyeongsang geboren.Seine literarische Karriere begann er im Jahr 1975 mit der preisgekrönten Novelle „The Medal“. Einem breiten Publikum wurde er mit seinem 1978 veröffentlichten ersten Roman „The Dreaming Plants“ bekannt.Mit seinen Romanen und Essays, darunter „Wild Dog“, „Blade“ und „Haak Haak“, konnte er viele Fans gewinnen. Mit ihnen tauschte er sich gerne in sozialen Netzwerken aus.