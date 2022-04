Zwei Europäer wegen Weitergabe von Krypto-Technologie an Nordkorea in USA angeklagt

Photo : KBS News

Die US-Staatsanwaltschaft hat zwei europäische Bürger wegen des Verdachts angeklagt, Nordkorea bei der Umgehung von US-Sanktionen geholfen zu haben.Das gab das US-Justizministerium am Montag (Ortszeit) bekannt.Laut Reuters wird den beiden Europäern, Alejandro Cao de Benos aus Spanien und Christopher Emms aus Großbritannien, vorgeworfen, in Zusammenarbeit mit dem US-Kryptowährungsexperten Virgil Griffith Nordkorea Kryptowährungs- und Blockchhain-Technologiedienste illegal bereitgestellt zu haben.Griffith, ein früherer Kryptowährungsforscher der Ethereum Foundation, wurde am 12. April wegen des entsprechenden Vorwurfs vom Bezirksgericht New York Süd zu einer 63-monatigen Haftstrafe verurteilt.Die Bundesstaatsanwaltschaft von Manhattan, New York, teilte mit, dass Cao de Benos und Emms wegen des Vorwurfs der Verletzung von US-Sanktionen gegen Nordkorea jeweils mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft werden könnten.Beide Angeklagten sind jedoch noch auf freiem Fuß.