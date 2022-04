Weltweite Kapazitäten von Kohlekraftwerken nahmen letztes Jahr um 18,2 GW zu

Photo : YONHAP News

Die weltweiten Kapazitäten der Kohlekraftanlagen sind letztes Jahr gegenüber dem Vorjahr um fast zehn Prozent gestiegen.Entsprechende Ergebnisse einer gemeinsamen Analyse mit neun globalen Klima- und Energieorganisationen veröffentlichte die koreanische Organisation Solutions for Our Climate am Dienstag.Letztes Jahr gingen weltweit Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von 45 Gigawatt (GW) in den Probebetrieb, während Anlagen mit 26,8 GW Kapazität geschlossen wurden. Die gesamten Kapazitäten stiegen demnach um 18,2 GW.56 Prozent der neuen Kapazitäten oder 25,2 GW entfielen auf China. Dahinter folgten Indien mit 6,4 GW und Südkorea mit 3,1 GW. Auf den Folgeplätzen waren Indonesien und Vietnam.In Südkorea gingen letztes Jahr die Einheiten 1 und 2 des Goseong Hi Wärmekraftwerks in der Provinz Süd-Gyeongsang und ein neues Wärmekraftwerk in Seocheon in der Provinz Süd-Chungcheong in den kommerziellen Betrieb.In den 27 Mitgliedsländern der Europäischen Union wurden im vergangenen Jahr Kohlekraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 12,9 GW geschlossen, in den USA solche mit einem Volumen von 6,4 GW.