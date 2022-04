Nordkoreas Machthaber will Nuklearstreitkräfte stärken

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will die Nuklearstreitkräfte seines Landes weiter stärken.Das habe Kim in seiner Rede bei der Militärparade zum 90. Gründungstag der Streitkräfte am Montag in Pjöngjang gesagt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Es würden Schritte unternommen, um die nuklearen Fähigkeiten so schnell wie möglich zu entwickeln. Diese dienten vornehmlich der Abschreckung, blieben aber nicht auf ihre präventive Wirkung beschränkt, wenn die Nation bedroht werde, habe Kim weiter gesagt.Wer die militärische Konfrontation mit Nordkorea suche, werde aufhören zu existieren. Das Regime werde gründlich vorbereitet sein, um die Mission der nuklearen Abschreckung jederzeit erfüllen zu können, wurde der Machthaber zitiert.Kims Bemerkungen fallen in eine Phase erhöhter Spannungen. Unter anderem hatte Nordkorea im letzten Monat eine ballistische Interkontinentalrakete getestet.