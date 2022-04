Cheong Wa Dae wird am 10. Mai mittags für Öffentlichkeit freigegeben

Photo : YONHAP News

Konkrete Pläne und Termine für die Freigabe von Cheong Wa Dae, des aktuellen Amts- und Regierungssitzes des Staatspräsidenten, sind vorgelegt worden.Das Übergangsteam des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol gab bekannt, dass das Tor des Blauen Hauses um 12 Uhr am 10. Mai nach dem Ende von Yoons Amtsantrittsfeier geöffnet werde.Besucher können voraussichtlich auch den Vorhof des Hauptgebäudes, den Garten Nokjiwon und das Gebäude Sangchunjae besichtigen.Das Blaue Haus wird jedoch zunächst für eine befristete Zeit zugänglich sein. Bis zum 22. Mai werden sechsmal am Tag, alle zwei Stunden, jeweils bis zu 6.500 Besucher eingelassen. Wer das Blaue Haus besuchen möchte, muss den Besuch über mobile Applikationen reservieren.Yoon Han-hong, Leiter der Taskforce für den Umzug des Präsidialamtes, begründete die Entscheidung mit möglichen Unbequemlichkeiten für Bürger im Falle eines gleichzeitigen Zustroms von vielen Menschen.Das Innere der Gebäude kann nicht eingesehen werden, bis die Arbeiten an Sicherheitsanlagen abgeschlossen und Dokumente abtransportiert wurden.Cheong Wa Dae wird zwar auch nach dem 22. Mai weiter geöffnet sein. Jedoch stehen diesbezüglich noch keine Einzelheiten fest.Der Wanderweg am Berg Bukak, der bis zum Cheong Wa Dae führt, wird dagegen ab 7 Uhr am 10. Mai weiter zugänglich sein.Der kommende Präsident Yoon wird in einem vorläufigen Büro im fünften Stock am neuen Sitz des Präsidialamtes im Bezirk Yongsan seine Arbeit aufnehmen, weil sich die Bauarbeiten für das Arbeitszimmer im zweiten Stock verzögern.Er wird zudem etwa einen Monat lang zwischen seinem Privathaus im Süden Seouls und dem neuen Sitz pendeln, bis die Renovierung der gegenwärtigen Residenz des Außenministers abgeschlossen ist. Es wird mit Unbequemlichkeiten für die Öffentlichkeit gerechnet, weil Polizisten Straßen für die Kolonne des Präsidenten sperren müssen.Kim Yong-hyun, Vizeleiter der Umzugstaskforce sagte, die Route werde jeweils so gewählt, dass es entsprechend der Tageszeit für die Bürger möglichst wenig Unbequemlichkeiten geben werde.Dass sich Yoon für die Residenz des Außenministers als Amtssitz entschied, wird von einigen auch kritisiert. Denn die Residenz wurde auch für diplomatische Veranstaltungen und Empfänge genutzt. Dem Außenministerium sollen daher die Residenz des präsidialen Stabschefs sowie eine geheime Dienstwohnung zugewiesen werden.