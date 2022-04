Yoons Lager: Privatisierung der Macht durch Regierung führte zu Yoons Wahl

Photo : YONHAP News

Das Lager des kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol hat die Privatisierung der Macht durch die Regierung kritisiert.Mit einer entsprechenden Äußerung reagierte Yoons Sprecherin, Bae Hyun-jin, darauf, dass Präsident Moon Jae-in in einem am Montag ausgestrahlten Fernsehinterview auf die Politisierung der Staatsanwaltschaft hingewiesen hatte.Bae sagte, die Bürger seien ermüdet davon, dass die Regierung durch alle Machtorgane, darunter nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch die Polizei und die nationale Steuerbehörde, das gegnerische Lager unter Druck gesetzt und die Macht privatisiert habe. Das sei gerade der Hintergrund für Yoons Wahl zum Präsidenten.Präsident Moon hatte es in dem Interview mit dem ehemaligen Nachrichtensprecher von JTBC, Sohn Suk-hee, als ironisch bezeichnet, dass Yoon, der zu seiner Regierungszeit Chefstaatsanwalt gewesen war, als Kandidat einer Oppositionspartei zum Präsidenten gewählt wurde.Präsident Moon habe zwar gesagt, es sei sehr ironisch. Sie glaube jedoch, dass Präsident Moon und die Minjoo-Partei am besten Bescheid wüssten, warum es dazu gekommen sei, fügte die Sprecherin hinzu.