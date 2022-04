Delegation überreicht Japans Premier Yoons Schreiben – Einigung über Bemühungen für bessere Beziehungen

Photo : YONHAP News

Die vom kommenden Präsidenten Yoon Suk Yeol entsandte Delegation und der japanische Premierminister Fumio Kishida haben sich darauf verständigt, dass beide Länder für die Entwicklung ihrer Beziehungen Bemühungen unternehmen.Das sagte Delegationsleiter Chung Jin-suk am Dienstag im Anschluss an das Treffen mit Kishida an dessen Amtssitz in Tokio Reportern gegenüber.Beide Seiten seien darin übereingekommen, dass Südkorea und Japan, die an einer neuen Startlinie stünden, für eine zukunftsorientierte Beziehungsentwicklung und gemeinsame Interessen Bemühungen unternehmen müssten. Es habe lohnenswerte Gespräche gegeben, hieß es.Das Treffen begann um 10.40 Uhr und dauerte etwa 25 Minuten.Chung teilte bei einem späteren Treffen mit Reportern mit, dass die Gruppe dem japanischen Premier Yoons Schreiben überreicht habe. Kishida habe darum gebeten, Yoon seinen Dank zu übermitteln.