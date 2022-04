Seoul fordert Nordkorea zu Stopp von Spannungen schürenden Handlungen auf

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat Nordkorea aufgefordert, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und in der Region schürende Handlungen umgehend zu stoppen.Die Forderung unterbreitete Ministeriumssprecher Choi Young-sam am Dienstag vor der Presse. Nordkorea hatte bei der Militärparade zum 90. Gründungstag der Koreanischen Revolutionären Volksarmee am Montag in Pjöngjang die Absicht verkündet, seine Nuklearstreitkräfte zu stärken.Man fordere Nordkorea erneut auf, für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und die Schaffung eines dauerhaften Friedens baldigst auf den Weg für eine diplomatische Lösung zu kommen, hieß es.Der Sprecher betonte außerdem, die südkoreanische Regierung werde auch künftig auf der Grundlage der soliden gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft Südkoreas und der USA und in enger Kooperation zwischen beiden Ländern und mit beteiligten Ländern ihre aktiven diplomatischen Anstrengungen für eine vollständige Denuklearisierung der Halbinsel fortsetzen.