Kospi in Seoul schließt im Plus

Photo : YONHAP News

Der Kospi-Index in Seoul hat am Dienstag im Plus geschlossen.Der Kospi gewann 0,42 Prozent auf 2.668,31 Zähler hinzu.Die Erholung an den US-Börsen sei für Südkorea positiv, da dies Erwartungen für hohe Unternehmensgewinne und den Appetit der Anleger auf Schnäppchen nach dem jüngsten Rückgang widerspiegele, wurde Seo Sang-young von Mirae Asset Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Die Bedenken über einen Abschwung angesichts einer restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank Fed und wegen des Lockdowns in China blieben aber bestehen. Optimismus vor der Berichtssaison werde dem Aktienmarkt aber voraussichtlich einen Schub geben, wurde der Experte weiter zitiert.