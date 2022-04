Kommende Regierung will Abschreckung ausbauen

Photo : YONHAP News

Die kommende Regierung von Yoon Suk Yeol will die Abschreckung gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen ausbauen.Das teilte Yoons Übergangsteam am Dienstag als Reaktion auf Nordkoreas Militärparade am Montag mit.Die Parade habe einmal mehr gezeigt, dass sich Nordkorea auf die Entwicklung von Mitteln verlagert habe, um nicht nur den Frieden auf der koreanischen Halbinsel, sondern auch in Nordostasien und der Welt zu gefährden.Die neue Regierung werde die Allianz mit den USA stärken und dann zügig das Drei-Achsen-System für die Reaktion auf die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen ausbauen. Gleichzeitig würden weit überlegene Militärtechnologien und Waffen entwickelt, hieß es in einer Erklärung des Übergangsteams.Das Drei-Achsen-System umfasst Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR), einen Operationsplan für die Ausschaltung der nordkoreanischen Führung in einem großen Konflikt, das Kill Chain-System für einen Präventivschlag und die Raketenabwehr KAMD.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wurde am Dienstag von den staatlichen Medien des Landes mit den Worten wiedergegeben, dass sein Land so schnell wie möglich seine Nuklearstreitkräfte ausbauen wolle. Zwar dienten diese vornehmlich der Abschreckung, könnten aber nicht mehr ausschließlich der Prävention dienen, wenn Nordkorea bedroht werde.