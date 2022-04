USA fordern nach Nordkoreas Militärparade schärfere Sanktionen

Photo : YONHAP News

Die USA haben schärfere Sanktionen gegen Nordkorea gefordert.Hintergrund ist eine Andeutung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un bei der Militärparade zum 90. Gründungstag der Streitkräfte, wonach unter bestimmten Bedingungen ein Präventivschlag nicht ausgeschlossen sei.Von Journalisten darauf angesprochen, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price am Dienstag in Washington, dies bestätige noch einmal die Einschätzung der USA, dass Nordkorea gefährlich sei und eine Gefahr für den Frieden und das Nichtverbreitungsregime darstelle.Die USA hielten unverändert am Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel fest. Gegenüber Nordkorea hätten die USA keine feindseligen Absichten und blieben offen für Diplomatie und Dialog, betonte der Sprecher.Die USA seien gleichzeitig aber auch zur Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen des Weltsicherheitsrats verpflichtet. Mit den regionalen Verbündeten und UN-Partnern würden die USA sich daher eng beraten. Die USA blieben außerdem felsenfest entschlossen, die Bündnispartner Südkorea und Japan zu verteidigen, hieß es weiter.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte am Montag den Ausbau der Nuklearstreitkräfte angekündigt. Zwar dienten diese der Abschreckung, ihr Zweck müsse aber nicht darauf beschränkt bleiben, sollte Nordkorea bedroht werden.