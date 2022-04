Seouls öffentliche Leihfahrräder bisher 100 Millionen Mal genutzt

Photo : YONHAP News

Knapp sechseinhalb Jahre nach der Einführung des öffentlichen Fahrradverleihsystems in Seoul sind entsprechende Fahrräder 100 Millionen Mal genutzt worden.Die Stadtverwaltung teilte mit, dass öffentliche Fahrräder „Ttareungyi“ mit Stand 9 Uhr am Montag 100.020.000 Mal verliehen worden seien.Die Zahl der „Ttareungyi“-Mitglieder erreichte 3,5 Millionen. Das heißt, dass jeder dritte Hauptstädter eine Mitgliedschaft besitzt. Die Gesamtstrecke, die bisher mit diesen öffentlichen Leihfahrrädern zurückgelegt wurde, beträgt 275 Millionen Kilometer.Das öffentliche Fahrradverleihsystem der Hauptstadt wurde im Oktober 2015 in Betrieb genommen. Mit Stand Ende April gibt es 2.626 Verleihstationen mit insgesamt 40.500 Fahrrädern.Die Stadtverwaltung will die Zahl der Fahrräder bis Jahresende auf 43.500 steigern.