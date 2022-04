Seoul will 77.000 von Pandemie betroffenen Kleinunternehmern eine Million Won Zuschuss zahlen

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul will 77.000 Kleinunternehmern eine Million Won (790 Dollar) Zuschuss pro Kopf zahlen.Nutznießer sind Kleinunternehmer, die trotz des Umsatzrückgangs aufgrund der Corona-Pandemie keinen Schadensausgleich von der Regierung erhalten konnten.10.000 Kleinunternehmer, die nach einer pandemiebedingten Geschäftsschließung wieder ihr Geschäft starteten und neue Arbeitskräfte einstellten, werden einen 1,5 Millionen Won (1.188 Dollar) hohen Zuschuss zur Beschäftigungsförderung erhalten.Entsprechende Unterstützungsmaßnahmen gab die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt.Das tatsächliche Volumen der geplanten Unterstützung wird 376,5 Milliarden Won (298 Millionen Dollar) erreichen, einschließlich direkter Hilfen in Höhe von 141,5 Milliarden Won und indirekter Hilfen wie der Kreditvergabe und Emittierung von Gutscheinen in Höhe von 17,6 Milliarden Won.Die Unterstützung wird ab Anfang Mai der Reihe nach erfolgen.