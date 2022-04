Weniger Menschen trainieren seit Pandemie-Ausbruch, mehr leiden unter Stress und Depression

Photo : YONHAP News

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie trainieren immer weniger Menschen in Südkorea regelmäßig.Währenddessen stieg die Zahl der Menschen, die sich gestresst oder depressiv fühlen.Das habe die Auswertung der Ergebnisse der jährlichen Gesundheitsumfrage bei Menschen ab 19 Jahren in den Jahren 2019 bis 2021 ergeben, teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Mittwoch mit. Die Indikatoren für körperliche Aktivität und psychische Gesundheit hätten sich während der Pandemie ständig verschlechtert.Der Anteil der Befragten, die in den vergangenen sieben Tagen mindestens an drei Tagen über 20 Minuten am Tag intensive körperliche Aktivitäten durchführten, fiel von 24,7 Prozent im Jahr 2019 stark auf 19,8 Prozent im Jahr 2020. Die Quote sank im Jahr 2021 auf 19,7 Prozent.Der Anteil der Befragten, die sich in den letzten zwölf Monaten über zwei Wochen lang depressiv fühlten und dadurch im Alltagsleben beeinträchtigt waren, kletterte in dem Zeitraum von 5,5 Prozent auf 5,7 und 6,7 Prozent. Der Anteil der Befragten, die sich gestresst fühlten, stieg von 25,2 Prozent auf jeweils 26,2 Prozent.Der Anteil der Befragten ab 30 Jahren, bei denen Diabetes diagnostiziert wurde, nahm von acht Prozent im Jahr 2019 auf 8,3 Prozent im Jahr 2020 zu. Im darauffolgenden Jahr wurde ein weiterer Anstieg auf 8,8 Prozent verzeichnet.Die Indikatoren für chronische Erkrankungen wie Fettleibigkeit und Bluthochdruck sowie für die persönliche Hygiene verschlechtern sich im Jahr 2021, nachdem im vorherigen Jahr eine Verbesserung festgestellt worden war.